مي كساب تنشر صورة من كواليس "اللعبة 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة مي كساب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من كواليس مسلسلها الجديد "اللعبة 3 – اللعب مع الكبار".

وعلقت "مي" على الصورة قائلة: "شيمو، اللعبة 3 – اللعب مع الكبار، صباحكم هنا وستر وسعادة وصحة".

مسلسل "اللعبة 3- اللعب مع الكبار" عرض على شاشة شاهد، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

والمسلسل بطولة: شيكو، هشام ماجد، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، محمد ثروت، أحمد فتحي، أوتاكا، وهو من إخراج معتز التوني.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي كساب مسلسل "الحلم" بطولة: صابرين، محمد رياض، رانيا فريد شوقي، أنوشكا، وآخرون.