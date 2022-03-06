مي كساب تنشر صورة من كواليس "اللعبة 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشرت الفنانة مي كساب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من كواليس مسلسلها الجديد "اللعبة 3 – اللعب مع الكبار".
وعلقت "مي" على الصورة قائلة: "شيمو، اللعبة 3 – اللعب مع الكبار، صباحكم هنا وستر وسعادة وصحة".
مسلسل "اللعبة 3- اللعب مع الكبار" عرض على شاشة شاهد، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.
والمسلسل بطولة: شيكو، هشام ماجد، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، محمد ثروت، أحمد فتحي، أوتاكا، وهو من إخراج معتز التوني.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي كساب مسلسل "الحلم" بطولة: صابرين، محمد رياض، رانيا فريد شوقي، أنوشكا، وآخرون.