فن ومشاهير

مي كساب تنشر صورة من كواليس "اللعبة 3"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة مي كساب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من كواليس مسلسلها الجديد "اللعبة 3 – اللعب مع الكبار".

وعلقت "مي" على الصورة قائلة: "شيمو، اللعبة 3 – اللعب مع الكبار، صباحكم هنا وستر وسعادة وصحة".

مسلسل "اللعبة 3- اللعب مع الكبار" عرض على شاشة شاهد، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

والمسلسل بطولة: شيكو، هشام ماجد، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، محمد ثروت، أحمد فتحي، أوتاكا، وهو من إخراج معتز التوني.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي كساب مسلسل "الحلم" بطولة: صابرين، محمد رياض، رانيا فريد شوقي، أنوشكا، وآخرون.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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