سلمى صباحي تنعى إياد داود: "أرجو اللي بيحبوه في السعودية يعملوله عمرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت المطربة سلمى صباحي، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، الفنان إياد داود، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس السبت.

وعلقت: "أخويا وعشرة عمري إياد داود راح للغفور الرحيم، أرجو إن كل اللي بيحبوا إياد يدعوله، وكل اللي بيحبوه من جمهورنا في السعودية ياريت يعملوله عمرة".

إياد داوود من مواليد 1983، وهو شقيق الكاتب خالد داود، تخرج في الجامعة الأمريكية، ودرس التمثيل المسرحي، وقدم في بداية مسيرته المهنية برنامج "شبابيك" مع الإعلامي الراحل عمرو سمير، على شاشة دريم.

قدم "إياد" خلال مسيرته الفنية عددا من الأعمال المسرحية وصلت لـ 15 عمل مسرحي، كما شارك في عدة أعمال تليفزيونية أبرزها: "الداعية"، و"الثمن"، و"فض اشتباك".

كان آخر أعماله التليفزيونية مسلسل "شديد الخطورة" والذي عرض على منصة شاهد العام الماضي، بطولة أحمد العوضي.