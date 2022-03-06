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اليوم.. عرض "جار تحميل الحلم " بذكرى مئوية اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في الأقصر السينمائي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يعرض اليوم الأحد ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فيلم "جار تحميل الحلم " تزامنا مع ذكرى مئوية اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.

والفيلم سيناريو وإخراج أحمد عبدالعليم قاسم وانتاج قناة النيل الدولية وتعليق صوتي تغريد حسين أداء تمثيلي هاني سمير سيف.

وحصل الفيلم على جائزة أحسن فيلم تسجيلي من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والتليفزيون بنيويورك، وجائزة لجنة التحكيم من مهرجان زاكورة بالمغرب ، وجائزة الجمهور في مهرجان يوسف شاهين، ولجنة التحكيم من مهرجان تازه لسينما المقهي بالمغرب، وشهادة تقدير من مهرجان العودة بفلسطين الدورة الخامسة، واختيار رسمي في مهرجان البوابة الدمام بالجزائر، واختيار رسمي في مهرجان مزدة بليبيا.

كما يشهد الأحد توقيع كتاب "هدى سلطان.. 10 نساء في امرأة واحدة" وندوة للفنان محيي إسماعيل عن السيكودراما في السينما المصرية، وعرض فيلمي "٢ طلعت حرب" و"من أجل زيكو".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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