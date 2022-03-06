توقيع "أمير الصعاليك" ومحيي إسماعيل يتحدث عن السيكودراما.. فعاليات الأحد بالأقصر السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشهد الأحد 6 مارس إقامة عدد كبير من فعاليات الدورة الحادية عشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، وحضور عدد كبير من النجوم، نستعرضها في السطور التالية:

- توقيع "أمير الصعاليك" عن المخرج السنغالي جبرييل مامبيتي في إطار تكريمه، وذلك في الساعة العاشرة صباحا بقاعة رع.

- ‏ندوة وتوقيع كتاب "10 نساء في واحدة" عن الفنانة الراحلة هدى سلطان في إطار تكريمها بالدورة الحالية، بحضور حفيدتها ناهد السباعي والفنان محمود حميدة ومؤلف الكتاب الناقد كمال رمزي وذلك في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بقاعة رع ويديرها الناقد رامي عبدالرازق .

- ماستر كلاس بعنوان "السيكودراما في السينما المصرية" للفنان الكبير محيي إسماعيل، في الساعة الرابعة عصرا بقاعة رع إدارة جمال عبدالناصر.

- ريد كاربت الفيلم المصري "2 ميدان طلعت حرب" في الساعة الثامنة مساء بقصر ثقافة الأقصر بحضور مخرجه ونجومه، العرض العالمي الأول للفيلم.

- عرض فيلم " من أجل زيكو " الساعة الخامسة والنصف بقصر الثقافة.

- افتتاح معرض الفن التشكيلي لفناني الصعيد في الساعة السادسة والنصف بكلية الفنون الجميلة.

جدير بالذكر أنه تم افتتاح فعاليات المهرجان مساء يوم الجمعة 4 مارس بحضور وزير الثقافة، وشهد الحفل تكريم الفنان الكبير حسين فهمي ومنحه جائزة إنجاز العمر.