محمد رمضان يكشف عن شخصيته في مسلسل "المشوار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

روج الفنان محمد رمضان، لمسلسله الرمضاني الجديد "المشوار" المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان المقبل.

ونشر "رمضان" مجموعة صور من كواليس العمل، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، كشف من خلالها عن شخصيته بالعمل.

وعلق: "باقي 26 يوم وبأمر الله يبتدي المشوار، ماهر عاشور مسلسل المشوار، ثقة في الله نجاح جبار، ورمضان يجمعنا".

مسلسل "المشوار" بطولة: محمد رمضان، دينا الشربيني، عمرو عبدالجليل، أحمد سعيد عبدالغني، بيومي فؤاد، ندى بسيوني، أحمد مجدي، خالد كمال، أحمد صفوت، وهو من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "موسى" الذي عرض العام الماضي، وشاركه البطولة سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبدالرسول، هبة مجدي، تارا عماد.