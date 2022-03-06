فيديو.. أحمد سعد يروج لأغنيته "بنادي عليك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان أحمد سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو روج من خلاله لأغنيته الجديدة "بنادي عليك".

وظهر "سعد" يغني داخل سيارته، وعلق على الفيديو قائلا: "لو لسه مسمعتوش أغنيتي الجديدة بنادي عليك، اسمعهوها دلوقتي كاملة على قناتي ع اليوتيوب وعلى كل المنصات".

تعد هذه الأغنية، الثانية للفنان أحمد سعد من ألبومه الجديد، الذي يحمل اسم "وسع وسع"، والأغنية من كلمات وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقي فهد.

وتقول بعض كلمات الأغنية: "بنادي عليك.. حبيبي حس بهوايا دي ناري قايدة جوايا وسيبلي جراح.. يا ريت نرتاح وأشوف الدنيا بعيونك لأن هدوئي بيخونك وأنا بنهار".