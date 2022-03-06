بطولة ليلى علوي.. مي سليم تنشر البوستر الدعائي لـ "دنيا تانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة مي سليم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، البوستر الدعائي لمسلسلها الرمضاني الجديد "دنيا تانية".

وعلقت "مي" على البوستر قائلة: "مسلسل دنيا تانية في رمضان 2022"، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

مسلسل "دنيا تانية" بطولة: ليلى علوي، مجدي كامل، وفاء صادق، مي سليم، أشرف زكي، فراس سعيد، سيناريو وحوار عمرو مؤمن وإبراهيم الصباغ، وإشراف على الكتابة أمين جمال، ومن إخراج أحمد عبدالعال.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي سليم فيلم "200 جنيه" الذي عرض مؤخرا بالسينمات، وهو من بطولة: ليلى علوي، أحمد السقا، إسعاد يونس، أحمد آدم، أحمد السعدني، ونخبة من النجوم.