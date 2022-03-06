صورة بالحجاب.. ياسمين صبري تحدث ضجة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 مارس 2022 01:23 مساءً - منذ 47 دقيقة

آخر تحديث: 6 - مارس - 2022 1:17 مساءً

نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري صورة لها أثناء أدائها مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية.

وعلى حسابها في “تويتر”، علقت ياسمين صبري على صورتها قائلة: “اللهم أني أسألك حبك لي، ولطفك بي وجمالك في، وأسألك من الأخلاق أطيبها”، حيث ظهرت في الصورة وهي مرتدية الحجاب والعباءة السوداء، ومتخلية عن المكياج.

وانهالت التعليقات على الصورة فور نشرها حيث علق احدهم قائلا: “الله يتقبل، ربنا يتقبل منك يارب، الله عالتقوى، الله يثبتك”.

فيما وجه البعض انتقادات لياسمين صبري حيث تساءل إحدهم: “هو ليه لما تروحوا تقابلوا ربنا ورسوله تستحو منهم وتلبسوا حجاب وبعد ما ترجعوا تسيبوا شعركم وتلبسوا وحش هو مش ربنا في كل مكان ولا ايه ربنا يرزقكم الهدايه”.

كما علق اخر “لماذا يصور الإنسان نفسه في المسجد الحرام. هل الهدف من العمرة هو المراءة والتظاهر بالعبادة. انه رياء ياناس. واليسير من الرياء شرك. عارف يعنى ايه شرك؟ لا تصور نفسك فى اى مسجد ولا وانت تصلى ولا وانت تحج. ألم تعلم بأن الله يرى؟ ام تريد أن يقول الناس عنك انك مؤمن؟ يامؤمن!!!!!”.

ولا تعد تلك هي الزيارة الأولى لياسمين صبري للحرم الشريف والكعبة المكرمة، إذ سبق لها أن نشرت صور من أمام الكعبة أثناء قضاء مناسك العمرة في وقت سابق.

و يشار إلى أن آخر عمل فني كان لياسمين صبري هو المسلسل الرمضاني “فرصة تانية”، و الذي عرض عام 2020، وشارك في البطولة كل من أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي.