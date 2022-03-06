تعرض لأول مرة.. صورة ساحرة للأميرة ديانا عمرها 34 عاما

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 مارس 2022 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

لا زالت تظهر بعض الأمور والتفاصيل المخفية حول حياة الأميرة الراحلة ديانا، حيث عرضت صورة لم يسبق لها مثيل للأميرة ديانا في معرض جديد بعنوان “الحياة عبر عدسة ملكية” في قصر كنسينجتون في لندن.

التقطت الصورة عام 1988 من قبل ديفيد بيلي الذي اشتهر بتصوير عدد من الرموز الثقافية الشعبية بما في ذلك آندي وارهول وتويجي وفرقة البيتلز.

وبحسب بيان صحفي تم اختيار مصور الأزياء من قبل ديانا، التي توفيت في عام 1997، بسبب إضاءته عالية التباين وأسلوبه البسيط.

تُظهر الصورة البسيطة والأنيقة بالأبيض والأسود التي تم الكشف عنها للجمهور في 4 مارس/ آذار الأميرة ديانا البالغة من العمر 27 عامًا تقريبًا وهي تحدق برزانة بعيدا عن الكاميرا، وهي ترتدي ثوبًا من الساتان وزوجًا من الأقراط.

وسيعرض معرض “الحياة من خلال عدسة ملكية” علاقة العائلة المالكة بالمصورين عبر العقود، بالإضافة إلى الصور التي التقطها بعض أفراد العائلة المالكة أنفسهم.

ويستمر معرض “الحياة من خلال عدسة ملكية” من الجمعة 4 مارس/ آذار الجاري حتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.