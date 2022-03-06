فن ومشاهير

شاهد.. لاعبة مانشستر يونايتد تتفوق على ميسي ورونالدو

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 مارس 2022 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

كاتي زيليم

خطفت كاتي زيليم لاعبة خط وسط وقائدة مانشستر يونايتد الأنظار خلال الجولات الأخيرة من منافسات للسيدات.

كاتي زيليم (26 عاما) حظيت بإشادة واسعة في عالم كرة القدم الإنجليزية، بعد أن فعلت ما لم يستطع نجوم كرة القدم الرجال فعله، بحسب وصف موقع “thenewsglory” البريطاني.

واستطاعت كاتي زيليم تسجيل 3 أهداف في مباراتين متتاليتين خلال منافسات الدوري الإنجليزي للسيدات، وذلك من نفس الزاوية، وهو أمر استثنائي في تاريخ كرة القدم سواء للرجال أو النساء.

ولم يستطع القيام بهذا الأمر أعظم لاعبي الكرة، وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل أو البرتغالي ، بحسب موقع “thenewsglory” البريطاني.

من جانبها، ذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن الـ3 أهداف من جانب كاتي زيليم جاءت بواقع هدف في شباك مانشستر سيتي، بينما سجلت هدفين من نفس الزاوية ضد ليستر سيتي.

يذكر أن كاتي زيليم بدأت مسيرتها الكروية في صفوف عام 2013، وانتقلت إلى يوفنتوس في 2017 ومنه صوب مانشستر يونايتد في 2018، وحققت خلال مسيرتها مع الأندية 3 ألقاب.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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