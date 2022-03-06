شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف كتاب أمير الصعاليك عن المخرج السنغالى جبريل مامبيتى: شخصية ملهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت ندوة وحفل توقيع كتاب "أمير الصعاليك" عن المخرج السنغالى جبرييل مامبيتى، ضمن فعاليات اليوم الثالث لـ مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وقال سيد فؤاد رئيس المهرجان فى بداية الندوة: "المخرج السنغالى جبريل مامبيتى راجل مميز ومختلف، والدورة الـ11 تحمل اسمه، وهى فكرة موفقة وسعيد جدًا أننا نعيد تقديم مخرج كبير راحل وتراث السينما الأفريقية والكاتب نجيب ساينا عمل الكتاب عن جبريل متبرعا".

وتحدث الكاتب نجيب ساينا، مؤلف كتاب "أمير الصعاليك"، عن المخرج السنغالى جبريل مامبيتى، قائلا: "درست كتابة السيناريو واتعرفت على جبريل مامبيتى عن طريق موسى تورية وشوفت جبريل مامبيتى مرة فى مركز الثقافى الفرنسى فى السنغال وانبهرت به وشخصيته وهو ملهم وقبلته مرة ثانية وقعدنا نكلم كتير ودائمًا فى الجامعة كانوا بيقولوا لينا خليكوا زى جبريل مامبيتى".

وأردف نجيب ساينا فى حديثه، قائلا: "جبريل إعاد أكتشاف السينما وله أسلوب مختلف ويتناول قضايا إنسانية ولها علاقة بالمجتمع وأفلام جبريل عالمية".

يذكر أن مهرجان "الأقصر للسينما الأفريقية" يقام من 4 إلى 10 مارس واختار مجلس إدارته دولة أوغندا لتكون ضيف شرف الدورة 11، والمهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية، ويرأس المهرجان السيناريست سيد فؤاد ومديرته المخرجة عزة الحسينى.