شكرا لقرائتكم خبر عن 17 فيلما وندوة لـ محيى إسماعيل وحفل لكتاب هدى سلطان فى ثالث أيام الأقصر للسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد اليوم الثالث من فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ11 المقامة في الفترة من 4 إلى 10 مارس 2022، عرض مجموعة من الأفلام التي تشارك في المسابقات المختلفة بالمهرجان، إلى جانب ندوات وحلقات نقاشية بحضور عدد من ضيوف المهرجان.

يعرض خلال اليوم، 17 فيلما، في مسابقات وأقسام المهرجان مابين "الروائي الطويل، والتسجيلي الطويل، والقصير، والدياسبورا، والقسم الرسمي خارج المسابقة، والبانوراما المصرية، وإعادة اكتشاف مصر"، حيث يعرض في مسابقة التسجيلي الطويل فيلمان بقصر ثقافة الأقصر، الأول في الحادية عشرة صباحا، فيلم "العالقات" من المغرب إخراج ميريام ادو، وفي الساعة الرابعة عصرا يعرض فيلم "الأسود العواجيز" من مصر إخراج إبراهيم عباس.

وفي مسابقة الفيلم الروائي الطويل يعرض في الواحدة ظهرا فيلم "ماريا كريستو قصة بومبا" من زامبيا إخراج بول ويلو شاويل، كما يعرض الفيلم المصري "2 ميدان طلعت حرب" في الساعة الثامنة مساء بقصر ثقافة الأقصر، من إخراج مجدي أحمد علي بحضور أبطال العمل وهو العرض العالمي الأول للفيلم.

وفي مسابقة الفيلم القصير سيتم عرض أفلام : "أزمة قلبية" من جنوب أفريقيا، و"16 طلقة" من أوغندا، و"مخلوق من عظام" من رواندا، و"نصف روح" من تونس، و"وصول متأخر" من مصر، وفيلم "جار تحميل الحلم" من مصر إخراج أحمد عبد الحليم

كما تشهد مسابقة الدياسبورا عرض فيلمي "أبعد ما تأخذني خطاي" من صربيا، إخراج ستيفان راسينجافك في الحادية عشرة صباحا، و"امبراطورية الصمت" من بلجيكا إخراج سري ميشيل في السادسة مساء.

ويشهد القسم الرسمي خارج المسابقة عرض فيلمي "ابنتي" من مصر في عرضه العالمي الأول، من إخراج مازن لطفي في الساعة الرابعة عصرا

وفيلم"ضفائر" من بوركينا فاسو إخراج سونجالو نيمي في الساعة الثامنة مساءا بقاعة النيل الكبرى

وضمن شعار الدورة الحادية عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية "إعادة اكتشاف مصر" يعرض الفيلم المصري "الفلاح الفصيح" إخراج شادي عبد السلام في الواحدة ظهرا بقاعة رع في فندق إقامة ضيوف المهرجان، وكما يعرض فيلم "توت عنخ آمون" من أمريكا إخراج سد سميث.

ويشهد اليوم الثالث من فعاليات المهرجان، ندوة وتوقيع كتاب "أمير الصعاليك" عن المخرج السنغالي جبرييل مامبيتي في إطار تكريمه وإطلاق اسمه على الدورة الحالية من المهرجان وبحضور نجله تيمور مامبيتي والمخرج السنغالي موسى توريه والناقد أوليفيه بارليه وذلك في الساعة العاشرة صباحا بقاعة رع،

كما تقام ندوة وتوقيع كتاب "10 نساء في واحدة" عن الفنانة الراحلة هدى سلطان في إطار تكريمها بالدورة الحالية، بحضور حفيدتها ناهد السباعي والفنان محمود حميدة، ومؤلف الكتاب الناقد كمال رمزي وذلك في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بقاعة رع ويديرها الناقد رامي عبد الرازق

ويقام ماستر كلاس بعنوان "السيكودراما في السينما المصرية" ويقدمه الفنان الكبير محي إسماعيل، في الساعة الرابعة عصرا بقاعة رع، كما يتم عرض فيلم "من أجل زيكو" الساعة الخامسة والنصف بقصر الثقافة، كما يتم افتتاح معرض الفن التشكيلى لفنانى الصعيد في الساعة السادسة والنصف بكلية الفنون الجميلة.