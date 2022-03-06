بن ستيلر يعاني لتحقيق التوازن بين العمل والحياة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اعترف الممثل الأميركي بن ستيلر بأنه عانى كثيراً لتحقيق التوازن بين العمل والحياة خلال الفترة الأخيرة، خاصة خلال انتشار وباء “كورونا”.

وذكرت مجلة “Female First” البريطانية أن النجم، البالغ 56 عاماً، أخرج مسلسل “Severance” على خدمة آبل تي في+ خلال أزمة الصحة العالمية، الأمر الذي جعله يفكر في أولوياته.

وقال بن إن أجواء تصوير المسلسل كانت صعبة للغاية، لا سيما أنها بدأت أساساً في قلب الوباء، وكانت الساعات طويلة ثم بدأت فكرة كيفية تحقيق التوازن بين العمل والحياة في السيطرة على تفكيره أثناء العمل على العرض.

وأعرب بن عن اعتقاده بأن الجميع، لا سيما الأشخاص المضطرين للعمل أثناء الوباء، بدأوا في التفكير في ذلك الأمر، وعدد الساعات التي يقضونها بعيداً عن أسرهم مع تحمل المخاطر الصحية في العمل، الأمر الذي جعلهم يتشككون في أهمية الأشياء التي يتعاملون معها في حياتهم ويلقون نظرة فاحصة على ما هو الأهم.

ورغم أن نجم فيلم “ليلة في المتحف” أمضى سنوات عديدة خلف الكاميرا وركز على الإخراج والإنتاج خلال السنوات الأخيرة، فإنه أعرب عن رغبته في العمل أمام الكاميرا مرة أخرى قريباً، حيث مرت بضع سنوات منذ أن قام بالتمثيل، رغم أن الأمر لم يكن مقصوداً لأنه استمتع حقاً بالإخراج والإنتاج.