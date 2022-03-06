نسخة جديدة من “ديزني بلاس” نهاية العام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تطلق “ديزني” في نهاية العام الحالي صيغة جديدة لخدمة الفيديو عبر البث التدفقي “ديزني بلاس”، تتضمن إعلانات مدمجة بالبرامج، وهو توجه جديد تعتبره شركة الترفيه العملاقة إحدى «الركائز الأساسية» لتطوير الخدمة.

ومنذ إطلاق “ديزني بلاس” في نوفمبر 2019، اختارت “ديزني” تقديم نسخة واحدة من الخدمة من دون إعلانات، على غرار منافستها الكبرى “نتفليكس”.

وقال كريم دانيال المسؤول عن تحقيق مداخيل من المحتوى وخدمات البث التدفقي: “إتاحة (ديزني بلاس) لجمهور أوسع بسعر أقل يفيد الجميع؛ المستهلكين والمعلنين وصانعي المحتوى على السواء”.