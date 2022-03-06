أوّل تعليق لـ كانييه ويست على طلاقه من كيم كارداشيان: يشبه ضيق التنفس والاختناق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وأخيراً حصلت النجمة العالمية كيم كارداشيان على حكم رسمي بطلاقها من زوجها السابق كانييه ويست بعد أن حكمت محكمة لوس أنجلوس القضية لصالحها.

وبعد يوم واحد من حصول كيم كارداشيان على الحكم، أزالت لقب “ويست” من اسمها الأخير على جميع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك إنستغرام وتويتر، حيث سبق لها أن كتبت اسمها كيم كارداشيان ويست وهو اللقب الذي اكتسبته بزواجها من كانييه ويست عام 2014.

وتضمن بند من التماسها المقدم لهيئة المحكمة الرغبة في تغيير اسمها من كيم كارداشيان ويست إلى كيم كارداشيان، ولم تدلي كارداشيان بأي تصريحات عن نتائج جلسة المرافعة أو عن رد فعل كانييه ويست، الذي هاجم صديقها الحالي الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون في منشور حذفه مؤخراً.

من جانبه شارك كانييه ويست جمهوره بأول تعليق له على قرار المحكمة بالطلاق رسمياً من نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان، واصفاً ذلك القرار بأنه مؤلم للغاية.

ونشر كانييه ويست صورة عبر حسابه بإنستغرام تحمل كلمة طلاق باللغة الإنكليزية، وتحتها لائحة تتضمن عبارات تعبر عما يعانيه ويست، مثل أن الطلاق مؤلم، ويشبه الإصابة بفيروس كورونا، والمشي على الزجاج، والتعرض للضرب في المركز التجاري، وأشياء أخرى مروعة، بالإضافة إلى أن الطلاق وكأنه انتزاع للأطفال من تحت سيطرة الأب، وأنه يشبه ضيق التنفس، والاختناق.

الجدير بالذكر أنه في فبراير الماضي، وبعد زواج استمر 7 سنوات تقدمت كيم كارداشيان بدعوى طلب الطلاق من مغني الراب كانييه ويست بعد أشهر من الحديث عن توتر العلاقة بينهما.

وفي إحدى حلقات برنامجها الشهير أبدت كيم كارداشيان حزنها الشديد على فشلها في الزواج، للمرة الثالثة.