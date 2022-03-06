شكرا لقرائتكم خبر عن حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة تحتفل بحفل زفافها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت سارة صبري حفيدة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، بحفل زفافها، وشاركت جمهورها ومحبيها مجموعة صور عبر حسابها على انستجرام، والذين حرصوا على تقديم التهنئة لها بمناسبة الزفاف.



حساب سارة صبرى على انستجرام

وعلقت سارة صبرى على الصور التي نشرتها عبر حسابها على انستجرام من سيشن حفل زفافها، قائلة: "تزوجت من أعز اصدقائي"



سارة صبرى وزوجها من سيشن الفرح



سارة صبرى وزوجها



سارة صبرى وزوجها من سيشن الزفاف



سارة صبرى وزوجها

في سياق اخر، وتعافى مؤخرا الفنان عبد الرحمن أبو زهرة من فيروس كورونا، حيث خضع للعلاج داخل أحد المستشفيات، وأعلن خبر الإصابة ابنه أحمد وطمأن نجل الفنان الكبير جمهوره قائلًا: الحمد لله صحته فى تحسن شديد ويسير على العلاج بشكل منتظم.

الفنان عبد الرحمن أبو زهرة اسمه بالكامل عبد الرحمن عبد الرحمن محمود أبو زهرة من مواليد محافظة دمياط عام 1934، وحصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1958، وعمل موظفًا في وزارة الحربية، ثم عين ممثلًا في المسرح القومي عام 1959

أول عمل مسرحي له كان مسرحية (عودة الشباب) لتوفيق الحكيم، وله عدة أعمال أخرى في المسرح منها (أقوى من الزمن، قريب وغريب).

لمع تلفزيونيًا بشدة، ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها (الملك فاروق، من أطلق الرصاص على هند علام، العميل 1001، سمارة، جحا المصري).

على صعيد السينما شارك في عشرات الأفلام منها (الجزيرة، حب البنات، بئر الحرمان، الحاسة السابعة)، كما قام بالأداء الصوتي لبعض أفلام الرسوم المتحركة كفيلم (علاء الدين) بجزأيه عامي 1992 و1994، ودور الأسد (سكار) في فيلم (الأسد الملك) من إنتاج ديزني عام 1994 النسخة العربية.