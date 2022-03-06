بوسي شلبي توجه رسالة لـ سمير صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

وجهت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، رسالة للفنان الكبير سمير صبري الذي يتواجد حاليا بالمستشفى.

ونشرت بوسي صورة تجمعها بالفنانة عبير صبري، والفنانة سلوى خطاب، بجوار بوستر للفنان سمير صبري.

وعلقت بوسي على الصورة قائلة: "شفاك الله وعفاك يا سمير، يارب تكون مع فيلمك إن شاء الله ، غدا فيلم 2 طلعت حرب بمهرجان الأقصر".

وتعرض الفنان الكبير سمير صبري، لأزمة صحية منذ أيام، استلزمت نقله للمستشفى ومن المقرر عمل جراحة بالقلب خلال أيام.

من ناحية أخرى يعرض فيلم "2 طلعت حرب" ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وهو من بطولة احمد مجدي، ياسمين الخطيب، ومن إخراج مجدي أحمد علي.