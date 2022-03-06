"صاحبي وابني".. حسام داغر ينعى إياد داوود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعى الفنان حسام داغر، صديقه الفنان والإعلامي إياد داوود، الذي رحل عن عالمنا مساء السبت، إثر تعرضه لأزمة صحية.

ونشر داغر، صورة للراحل عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "إياد.. صاحبي وابني وأخويا في ذمة الله.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. ربنا يجعل مرضك في ميزان حسناتك وعلمك شفيعك يوم القيامة يا طيب يا محترم يا أبو الأصول..مع السلامة يا إياد".

ورحل الفنان الشاب إياد داود، عن عمر يناهز 39 عاما، حيث كشف مصدر مقرب من عائلة "إياد" لمصراوي، أن "إياد" تعرض لأزمة صحية منذ فترة ونقل على إثرها المستشفى، ووافته المنية منذ قليل.

إياد داوود من مواليد 1983، وهو شقيق الكاتب خالد داود، تخرج في الجامعة الأمريكية، ودرس التمثيل المسرحي، وقدم في بداية مسيرته المهنية برنامج "شبابيك" مع الإعلامي الراحل عمرو سمير، على شاشة دريم.

قدم "إياد" خلال مسيرته الفنية عددا من الأعمال المسرحية وصلت لـ 15 عمل مسرحي، كما شارك في عدة أعمال تليفزيونية أبرزها: "الداعية"، و"الثمن"، و"فض اشتباك".

كان آخر أعماله التليفزيونية مسلسل "شديد الخطورة" والذي عرض على منصة شاهد العام الماضي، بطولة أحمد العوضي.