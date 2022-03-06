بالصورة: كارين رزق الله برفقة ابنتيها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 مارس 2022 10:08 صباحاً - منذ 39 دقيقة

نشرت الممثلة اللبنانية كارين رزق الله صورة لها مع ابنتيها ناديا شربل ونايا شربل، وعلقت على الصورة قائلة بما معناه “الفرسان الثلاثة”، حب، احترام، صداقة.

ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها، وعلقوا عليها متغزلين بجمال كارين مع بناتها ومتمنين لهن السعادة والصداقة في العلاقة التي تربط بين الثلاثة.

وكانت الممثلة كارين رزق الله خرجت عن صمتها خلال حلولها ضيفة على الاعلامية جيسيكا عازار في برنامج “فورتي”، وذلك بما يتعلق بطبيعة علاقتها بزوجها فادي شربل لتقول بأنهما منفصلان وعلى طريق الطلاق.

وكانت عبّرت كارين رزق الله في وقت سابق عن حزنها الشديد بما حلّ بالعاصمة اللبنانية بيروت، وشددت على ضرورة رحيل المنظومة الحاكمة من لبنان.

وغردت: “بوسط بيروت نهار جمعة بالليل… ما في مطعم او محل فاتح. عتمة كاملة”.

وتابعت: “هيك صار لبنان؟ هاي الطبقة الحاكمة بتصور صار وقت يفللوا عبيوتن”.