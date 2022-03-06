شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لورانس تفاجئ متابعيها ما بين صورة أثناء الحمل وبعد الإنجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت جينيفر لورانس تفاعلاً كبيرًا مع متابعيها ممن اهتموا بظهورها الأول مؤخرًا منذ إنجاب طفلها الأول قبل حوالي 10 أيام، وذلك بعدما ظهرت خلال الصور الذى نشرها موقع الديلي ميل، وهي فاقدة جزء كبير من وزنها، أثناء سيرها في لوس أنجلوس مؤخرًا، في إطلالة كاجوال قارنت المواقع العالمية بينها وبين اطلالتها في السابق حينما كانت حمل وعلامات زيادة الوزن واضحة عليها بصورة كبيرة.



جينيفر لورانس ما بين الحمل فى طفلها الأول وبعد الولادة

وكانت عدد من التقارير أفادت بأن النجمة العالمية جينيفر لورانس أصبحت أمً جديدة بعد أن رحبت بطفلها الأول في العالم مع زوجها كوك ماروني، 37 عامًا، ولا يزال الجنس وتاريخ الميلاد غير معروفين ولكن تقارير TMZ تشير إلى أن ممثلة Hunger Games ، 31 عامًا، ولدت في مقاطعة لوس أنجلوس.

وأبقت جينيفر لورانس حملها سرا حتى سبتمبر، ولقد ظلت بعيدة عن الأنظار منذ ذلك الحين ، الي أن شوهدت في إحدى المرات علنًا بالقرب من عيد الميلاد الماضي.

وكانت قد دافعت الممثلة جينيفر لورانس عن زميلها ليوناردو دى كابريو خلال حوارها الأخير الذي تناقلته المواقع العالمية ممن أكدت أن الممثلة الشهيرة دافعت على الفور عن الرقم الذى تقاضاه ليوناردو دى كابريو والذى يعتبر أكبر منها بكثير بعدما حصل على راتب أعلى منها بنسبة 20٪ فى فيلمهما الأخير Don’t Look Up.