شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد الكدوانى صاحب مطعم فى فيلمه الجديد "فضل ونعمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر الفنان ماجد الكداونى فى دور صاحب مطعم خلال أحداث فيلمه الجديد "فضل ونعمة"، وتشاركه فى بطولة العمل النجمة هند صبرى، ويحمل اسم المطعم نفس اسم الفيلم، والأحداث تدور فى أجواء هذا المطعم.

وتوقف تصوير الأيام الماضية بسبب سفر هند صبرى خارج مصر 10 أيام، وحينما تعود إلى القاهرة يستكمل مخرج العمل تصوير مشاهد الفيلم فى استوديو شريف عرفة، ويشارك فى بطولة الفيلم كل من الفنان ياسمينا العبد، والفنان محمود حافظ وأخرون من النجوم.

ويكثف المخرج رامي إمام تصوير مشاهد الفيلم، حيث يأمل صناعه في الانتهاء منه وعرضه ضمن سباق أفلام موسم عيد الأضحى المقبل.

من ناحية أخرى يستعد النجم ماجد الكدوانى، لتقديم جزء ثانى من مسلسله "موضوع عائلى"، بعد نجاحه على إحدى المنصات الرقمية، وينتمى لنوعية 10 حلقات، وجارى عقد جلسات عمل بين بطل العمل ومؤلفيه للوقوف على التفاصيل النهائية قبل انطلاق التصوير.