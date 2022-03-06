شكرا لقرائتكم خبر عن قصة حب تجمع بين أكرم حسنى وهنادى مهنا قى مسلسل "مكتوب عليا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة هنادى مهنا فى بطولة مسلسل "مكتوب عليا"، لتقدم دور البطولة النسائية أمام النجم أكرم حسنى، وهناك قصة حب تجمع بينهما، حيث تسانده بعدما يقع فى السحر وطوال الحلقات تدعمه وتتورط معه فى العديد من المواقف الكوميدية وتدعى سلمى، ومن المقرر أن يعرض المسلسل فى شهر ومضان المقبل، ويواصل فريق العمل التصوير فى عدة أماكن متفرقة بشوارع القاهرة.

ودخل المخرج خالد الحلفاوى فى معسكر مغلق للانتهاء من جميع المشاهد فى الأسبوع الأول من شهر رمضان، ومنع الإجازات ومد عدد ساعات التصوير والتى تصل لـ 18 ساعة فى اليوم.

ويشارك فى بطولة مسلسل" مكتوب عليا" بجانب أكرم حسنى، كل من عمرو عبد الجليل، هنادى مهنا، آيتن عامر، حنان سليمان، أسامة عبدالله، محمد طعيمة، محمود السيسى، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوى، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب، ولأول مرة هلا رشدي ‏ممثلة بعيدًا عن الغناء.

وكانت هنادى مهنا صرحت فى مداخلة هاتفية باحدى البرامج على قناة dmc، وقالت: "لأول مرة أشتغل دراما كوميدي، وهو المسلسل كوميدي، فالموضوع قالقني أوي علشان أنا دمي مش خفيف، ممكن أبقى خفيفة في قعدة عادية، بس مش بعرف أقول إفيه وأفرشلي وتردلي".

وتابعت: "بحاول على أد ما أقدر بشكل أو بأخر أعمل دوري كويس في المسلسل، دوري في المسلسل واحدة اسمها سلمى وطالعة طيبة أوي، ومقدر أقول تفاصيل أكتر من كدة، أنا بحب فريق العمل حب محدش يتخيله، من أكبر لأصغر حد الناس مريحة".