زوج الدكتورة خلود ينفعل بسبب معجبيها الشباب في معرض العطور في الرياض.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 6 مارس 2022 02:43 صباحاً - أحدث الموديل الأردني أمين غباشي، زوج الفاشنيستا الكويتية الدكتورة خلود، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب غيرته عليها من معجبيها في معرض العطور في العاصمة السعودية الرياض.

وفي التفاصيل التي حملها مقطع الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر أمين وهو يجلس في مكانٍ بعيدٍ عنها نسبياً، ثم يقوم من مكانه ليقترب من زوجته خلود أثناء قيام عدد من الشباب بالتقاط صورٍ معها، في محاولة منه للفت نظر المعجبين لوجوده، والطلب منهم الابتعاد.

ومن الواضح أن هذا الفيديو حظي بالكثير من التفاعل والتعليقات، التي جاءت معظمها لتؤكد على رومانسية أمين تجاه زوجته والتي يُظهرها لها في مختلف المناسبات.

وكانت الدكتورة خلود، قد أطلت خلال مشاركتها في معرض العطور، بعباءةٍ فخمة من اللون الزيتي، نسقتها مع حقيبة يد مميزة.

والتحقت الدكتورة خلود وزوجها بركب المشاهير المدعوين لإحياء فعاليات معرض العطور الذي انطلقت فعالياته قبل أيام قليلة. وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، شارك عدد كبير من الفاشونيستات ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج العربي، مع جماهيرهم ومتابعيهم،