شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى أحمد زاهر تعانى من مشاكل الحمل بالموسم الثانى من مسلسل "فى بيتنا روبوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعانى الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر من مشاكل الحمل خلال أحداث الموسم الثانى من مسلسل "فى بيتنا روبوت"، والمقرر أن يعرض فى السباق الرمضانى المقبل، ويدخل زوجها المنتج والفنان هشام جمال فى صراعات مع شركة منافسة تصنع الروبوت وتتوالى الأحداث فى إطار درامى كوميدى، حيث انضم مجموعة جديدة من النجوم فى الموسم الثانى ليشاركان فى الأحداث الجديدة من العمل.

يحكي المسلسل قصة يوسف مهندس برمجيات شاب (هشام جمال)، يقوم بتطوير نموذجين من البشر الآليين، أولهما على هيئة أنثى اسمها "زومبا" (شيماء سيف)، والثاني على هيئة ذكر يسميه "لذيذ" (عمرو وهبة)، ليقوم الاثنان بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته سارة (ليلى أحمد زاهر) على القيام بأعمالها المنزلية.

مسلسل "فى بيتنا روبوت" الجزء الأول بطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، هشام جمال، النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم هشام ماجد، أحمد زاهر، ناهد السباعى، أوس أوس، هنادى مهنى، اسلام إبراهيم، محمد عبد الرحمن، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول وتأليف أحمد محيى وأحمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوى.