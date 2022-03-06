شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج شباب التسعينيات يفقد اثنين من مذيعيه.. إياد داود يلحق بـ عمرو سمير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان جيل مواليد الثمانينيات والتسعينيات على موعد مع انطلاقة أول حلقات برنامج يعبر عن جيلهم "شبابيك" عام 2005، وكان أول برنامج يقدمه مذيعون شباب، ونجح نجاحا فى موسمه الأول، وكان يقدمه إياد داود وسلمى صباحى وهبة شعير وعمرو سمير، لم يكن كغيره من البرامج فى ذلك الوقت؛ لأن من كان يقدمه شباب قريبون إلى طلاب المدارس والجامعات، الأمر الذى جعل لهم جمهورا كبيرا.

هذا البرنامج الذى مثّل جيلا كاملا فى هذا الوقت، فقد اثنين من مذيعيه الأول عمرو سمير عام 2017، والثانى إياد داود الذى لحق بزميله، مساء السبت، قبل أن ينعيه يوم وفاته من هذا العام بكلمات مؤثرة على "فيس بوك": "أنا مش مستوعب.. عمال أفتكر المواقف الكتير أوى اللى عشتها مع عمرو سمير.. كنا مختلفين تقريبًا فى كل حاجة.. بس كان قلبه طيب.. الله يرحمك يا عمرو ويجعلك من شباب الجنة".

وخرج مقدمو هذا البرنامج منه نجوما، وكان من ضمن من انضموا إلى أسرة شبابيك الفنانة دينا الشربينى فى 2006، فقد بدأت حياتها الفنية كمذيعة وكانت دائما تعلن أنها تريد أن تصبح ممثلة مشهورة.

وتوفى الفنان والإعلامي اياد داود عن عمر يناهز 39 عاما، بعد تعرضه لأزمة صحية، وقررت أسرة الراحل تشييع الجنازة الأحد عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

إياد داود من مواليد 1983، تخرج في الجامعة الأمريكية، ودرس التمثيل المسرحي، وقدم في بداية مسيرته المهنية برنامج "شبابيك" مع الإعلامي الراحل عمرو سمير.

قدم "إياد" خلال مسيرته الفنية عددا من الأعمال المسرحية وصلت لـ15 عملا مسرحيا، كما شارك في عدة أعمال تليفزيونية، أبرزها: "الداعية" و"الثمن" و"فض اشتباك".

كان آخر أعماله التليفزيونية مسلسل "شديد الخطورة" والذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية، من بطولة أحمد العوضي.