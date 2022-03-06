شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى يكشف عن موقف محرج على المسرح: دخلت أمثل والسوستة مفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض برنامج أحلى كلام، المذاع على قناة الحياة، والذى يقدمه الفنان أحمد فهمى، اليوم السبت، الجزء الثانى من الحوار مع النجم هاني رمزي والنجمة داليا البحيرى.

وتحدث الثنائى عن كواليس العمل بينهما، سواء فى السينما أو المسرح، خاصة فيلم "محامى خلع" الذى سجل أولى تجارب داليا البحيرى فى التمثيل، وكذلك تعاونهما فى مسرحية "أبو العربى".

وعن أكثر المواقف المحرجة التي تعرض لها، قال هانى رمزى: "فى مسرحية من المسرحيات، دخلت المسرح مستعجل وسوستة البنطلون مفتوحة، والبنطلون كان ضيق، الجمهور بيضحك ومش عارف بيضحك على إيه، ولقيت واحد فى الصالة بيشاور على السوستة ومش عارف هو بيشاور على إيه، لحد ما فهمت".

وأكد هانى رمزى أنه يعتبر الكاتب الراحل وحيد حامد هرم الكتابة فى مصر، ومغرم بكل أعماله وأفلامه، فهو دراماتورجى عظيم، ومكنتش مصدق إنه كلمنى عشان أشتغل معاه فى "محامى خلع"، ووافقت على العمل قبل اكتماله.. كان حلمى اشتغل معاه وحققت حلمى".

وتابع: اشتغلت مع النجم الكبير أحمد زكي فى فيلم ناصر 56، وصاحبته خلال الفيلم.