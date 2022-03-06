حدث بالفن| فنان يحتفل بخطوبته وآخر يفتتح مطعما ووفاة إياد داود

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

نشر موقع الخليج 365، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وفنان يحتفل بخطوبته، وشاعر غنائي يتعرض لجلطة، وحفل ريهام عبدالحكيم، وغيرها من الأخبار.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 أخبار فنية خلال 24 ساعة:

صور| أحمد عنان يحتفل بخطوبته

احتفل الفنان الشاب أحمد عنان، مساء أمس الجمعة، بخطوبته في جو عائلي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/3/5/2186158

تفاصيل افتتاح الأقصر السينمائي.. تكريم حسين فهمي وجائزة 2000 دولار باسم الساحر

افتتحت الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الدورة الحادية عشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بحضور نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر ورئيس شرف المهرجان محمود حميدة ورئيس المهرجان سيد فؤاد ومديرته المخرجة عزة الحسيني، وقدمت حفل الافتتاح المذيعة والفنانة وفاء ميراس.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/cinema/details/2022/3/5/2185885

حمادة هلال: شركة عالمية رفضت التعاقد معي بسبب أغنية "محمد نبينا" (فيديو)

قال الفنان حمادة هلال، إن وصفه بـ"المطرب المتدين" يمكن أن يتعارض مع عمله كمطرب.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/tv-theater/details/2022/3/5/2185944

حسين فهمي لـ"الخليج 365": سعدت بمكالمة محمود حميدة لإبلاغي بتكريمي في "الأقصر السينمائي"

قال الفنان حسين فهمي، إنه سعيد بالتواجد في محافظة الأقصر، مؤكدا أنه من محبيها، كونها شاهدة على تاريخ مصر القديمة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/cinema/details/2022/3/5/2186065

أحمد فهمي يفتتح مطعما في الشيخ زايد بحضور نجوم الفن (صور)

افتتح النجم أحمد فهمي، مشروعه الأول مطعم لحوم على الطريقة التركية، وتواجدت معه زوجته أميرة فراج لدعمه وحرصت على تهنئته.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/3/5/2185838

ريهام عبد الحكيم تحيي الأمسية الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء (صور)

أحيت النجمة ريهام عبد الحكيم، الأمسية الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء في قنا، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، أمام معبد الآلهة الفرعونية حتحور.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/music/details/2022/3/5/2185771

نقل الشاعر شوقي حجاب للمستشفى إثر تعرضه لجلطة في المخ

نُقل الشاعر الكبير شوقي حجاب، إلى أحد المستشفيات إثر تعرضه لجلطة في المخ أثرت على العصب البصري.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/3/5/2185788

وفاة الفنان إياد داود عن عمر يناهز 39 عاما

رحل عن عالمنا اليوم، الفنان الشاب إياد داود، عن عمر يناهز 39 عاما.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/3/5/2186241

محمود حميدة: موقفي من التكريم كان سلبيا ورددت "مش عايز لما أموت"

ألقى الفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، كلمة خلال المؤتمر الذي أقيم ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة، لتكريم الفنان الكبير حسين فهمي، والذي أداره الناقد أحمد شوقي، بحضور السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، في طريق الكباش أمام معبد الأقصر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/3/5/2186229

تعرف على موعد ومكان جنازة الفنان إياد داود

رحل عن عالمنا منذ ساعات الفنان الشاب إياد داود، عن عمر يناهز 39 عاما، بعد تعرضه لأزمة صحية استلزمت نقله المستشفى مؤخرا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2022/3/5/2186312