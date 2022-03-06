"قربوا من ربنا".. أحمد فلوكس ينعى إياد داود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان أحمد فلوكس، موعد ومكان تشييع جنازة الفنان والإعلامي إياد داوود، الذي رحل عن عالمنا مساء السبت.

وكتب فلوكس، عبر حسابه على إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً.. توفى إلى رحمة الله تعالى الفنان إياد داود.. صلاة الجنازة غدا ٦/٣/٢٠٢٢ بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفي محمود، المهندسين".

وأضاف: "والله العظيم قربت.. قربوا من ربنا وتثبتوا بدينكم، لأن كل العلامات بقت واضحة وضوح الشمس".

ورحل الفنان الشاب إياد داوود، عن عمر يناهز 39 عاما، حيث كشف مصدر مقرب من عائلة "إياد" لمصراوي، أن "إياد" تعرض لأزمة صحية منذ فترة ونقل على إثرها المستشفى، ووافته المنية منذ قليل.

إياد داوود من مواليد 1983، وهو شقيق الكاتب خالد داود، تخرج في الجامعة الأمريكية، ودرس التمثيل المسرحي، وقدم في بداية مسيرته المهنية برنامج "شبابيك" مع الإعلامي الراحل عمرو سمير، على شاشة دريم.

قدم "إياد" خلال مسيرته الفنية عددا من الأعمال المسرحية وصلت لـ 15 عمل مسرحي، كما شارك في عدة أعمال تليفزيونية أبرزها: "الداعية"، و"الثمن"، و"فض اشتباك".

كان آخر أعماله التليفزيونية مسلسل "شديد الخطورة" والذي عرض على منصة شاهد العام الماضي، بطولة أحمد العوضي.