هنا الزاهد أنيقة وريهام أيمن بفستان قصير.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

بسنت شوقي

ظهرت الفنانة بسنت شوقي، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الماس هو أفضل صديق للفتاة بالفعل".

ياسمين رئيس

خطفت الفنانة ياسمين رئيس، الأنظار إليها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ديانا كرزون

حرصت الفنانة ديانا كرزون، على استعراض أناقتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أي شئ ﻻ يرتاح له قلبك، ‏ﻻ تثق به أبدا فالقلب أبصر من العين".

هنا الزاهد

خطفت الفنانة هنا الزاهد، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الروح مليئة بأشعة الشمس".

ريم البارودي

كشفت الفنانة ريم البارودي، عن أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "قريبا".

ريهام أيمن

خطفت الفنانة ريهام أيمن، الأنظار إليها بظهورها بفستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "جنة استوائية".

أحمد العوضي

نشر الفنان أحمد العوضي، صورة له داخل الجيم، وعلق: "طول ما فيك نفس عافر".

أحمد الفيشاوي

ظهر الفنان أحمد الفيشاوي، داخل الجيم وهو يمارس التمارين الرياضية، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الوحش مع فنجان من القهوة".

تامر هجرس

نشر الفنان تامر هجرس، أحدث ظهور له، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الحمد لله.. يوم سعيد لكم جميعا".