تعرف على موعد ومكان جنازة الفنان إياد داود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا منذ ساعات الفنان الشاب إياد داود، عن عمر يناهز 39 عاما، بعد تعرضه لأزمة صحية استلزمت نقله المستشفى مؤخرا.

وتقام صلاة الجنازة على الفنان الراحل عقب صلاة ظهر غد الأحد الموافق 6 مارس، بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

إياد داوود من مواليد 1983، وهو شقيق الكاتب خالد داود، تخرج في الجامعة الأمريكية، ودرس التمثيل المسرحي، وقدم في بداية مسيرته المهنية برنامج "شبابيك" مع الإعلامي الراحل عمرو سمير، على شاشة دريم.

قدم "إياد" خلال مسيرته الفنية عددا من الأعمال المسرحية وصلت لـ 15 عمل مسرحي، كما شارك في عدة أعمال تليفزيونية أبرزها: "الداعية"، و"الثمن"، و"فض اشتباك".

كان آخر أعماله التليفزيونية مسلسل "شديد الخطورة" والذي عرض على منصة شاهد العام الماضي، بطولة أحمد العوضي.