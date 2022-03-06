حسين فهمي: مفيد فوزي انتقدني بالبدايات ووصفني بـ"التلاجة وفنجان قهوة بارد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير إسلام فاروق:

أقام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية مؤتمرا صحفيا للنجم الكبير حسين فهمي بحضور رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد وأدار المؤتمر الناقد أحمد شوقي مؤلف كتاب "حسين فهمي" ضمن إصدارات المهرجان، كما شهد المؤتمر الذي أقيم داخل معبد الأقصر أمام مدخل طريق الكباش حضورا كبيرا من النجوم والصحفيين ووسائل الاعلام، وحضر محمود حميدة رئيس شرف المهرجان، والمخرج عمر عبدالعزيز ، والدكتور خالد عبدالجليل رئيس الرقابة، والفنانات بسمة وسهر الصايغ ، وسلوى محمد علي .

وقال فهمي إنه تعرض للكثير من الانتقادات في بداية مشواره الفني، ومن صحفيين ونقاد باتوا أصدقاء له بعد ذلك، بينهم رفيق الصبان وأحمد صالح، وكذلك الكاتب مفيد فوزي.

وأضاف فهمي: "مفيش حد مكنش بيستلمني هجوم، وأنا بروح السينما القى الجمهور بيبقى مبسوط من الفيلم، كان كل يوم مفيد فوزي يكتب: حسين فهمي فنجان قهوة بارد في يوم ساقع. والأسبوع اللي بعده: حسين فهمي تلاجة 14 قدم، فا أنا كنت لازم أثبت اني ممثل، وبدأت أخد جوائز".

حسين فهمي استلم مساء الجمعة في حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، جائزة إنجاز العمر.