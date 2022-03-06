شقيق كاتب شهير وهذه أبرز أعماله.. معلومات عن الفنان الراحل إياد داود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

رحل عن عالمنا اليوم السبت، الفنان الشاب إياد داود، عن عمر يناهز 39 عاما، إثر تعرضه لأزمة صحية فارق على إثرها الحياة عقب نقله لأحد المستشفيات بحسب ما قال مصدر مقرب من عائلته لمصراوي.

نستعرض لكم معلومات الراحل في السطور التالية:

- من مواليد 30 مارس عام 1983 .

- عمل ممثلا ومذيعا.

- هو شقيق الكاتب خالد داود.

- كان مقدما لبرنامج "شبابيك" على قناة "دريم".

- كان مقدما لبرنامج "ولاد البلد" على قناة "صدى البلد".

- خاض تجربة التمثيل في 4 أعمال تليفزيونية، و15 مسرحية

- قدم بمسلسل "فض اشتباك" عام 2013 دور "خالد".

- قدم بمسلسل "الداعية" دور "عبد الرحمن".

- شارك في فيلم "الثمن" مع عمرو يوسف.

- ظهر في مسلسل"شديد الخطورة" مع أحمد العوضي العام الماضي.