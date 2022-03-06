مدرب تشيلسي مستاء من تصرف جماهير النادي.. ما علاقة رومان أبراموفيتش؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

فاجأ أنصار لنادي تشلسي الحشود التي كانت حاضرة لمباراة ناديهم مع نادي بيرنلي، خلال دقيقة التصفيق التي كانت مخصصة في الأصل للتضامن مع الشعب الأوكراني، قبيل انطلاق اللقاء، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس”

وفيما قررت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز إظهار التضامن دعماً للشعب الأوكراني في أعقاب الغزو الروسي للبلاد، خلال المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري، استغل مشجعو تشلسي لحظة التصفيق قبيل انطلاق المباراة لترديد اسم أبراموفيتش.

وكان الملياردير الروسي الذي اشترى تشلسي عام 2003، قرر منتصف الأسبوع بيع النادي خوفاً من عقوبات قد تطاله لقربه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وانتقد الألماني توماس توخل مدرب فريق تشلسي الجماهير، وقال بعد المباراة التي فاز فيها تشلسي برباعية نظيفة “لم يكن الوقت المناسب للقيام بذلك، إذا أردنا إظهار تضامننا، نفعل ذلك معاً”.

وقال كذلك “عندما يموت شخص مهم من نادينا أو من نادٍ آخر للأسف، نخصص دقيقة لتكريمه. لم يكن الوقت مناسباً لتوجيه رسالة أخرى. كانت لحظة لإظهار الاحترام (…) كنا كنادٍ في حاجة إلى أن ينضم مشجعونا إلى تلك اللحظة من التصفيق”.

وأضاف “أردنا أن نفعل ذلك لأوكرانيا وليس هناك رأي آخر في هذا الوضع. أفكارنا ودعمنا لهم ويجب أن نكون متضامنين”.

وقرر إبراموفيتش بيع النادي على الرغم عدم تواجد اسمه على لائحة العقوبات التي طالت أشخاصا مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

والأربعاء، قرر رجل الأعمال التركي الثري، محسن بيرق، على خط الراغبين في شراء نادي تشلسي، بينما سبقه لذلك رجل الأعمال الاميركي توبي بويهلي مالك نادي لوس أنجليس دودجرز، للعبة البيزبول، وشريكه السويسري هانس يورغ فايس .