فن ومشاهير

ليفربول يضيّق الخناق على مانشستر سيتي

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

- تعبيرية

منح هدف اللاعب السنغالي ساديو ماني ليفربول الفوز 1-صفر على وست هام يونايتد ليتقلص الفارق مع مانشستر سيتي متصدر الممتاز لكرة القدم ويضيّق عليه الخناق.

وكان هدف ماني في الدقيقة 27 من مسافة قريبة كافيا ليقلص ليفربول الفارق مع متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مانشستر سيتي إلى 3 نقاط، لكن وست هام سيتحسر على إضاعة العديد من الفرص الخطيرة.

وظهر ليفربول بمستوى متوسط في طريقه لتحقيق انتصاره السابع على التوالي في الدوري لكنه أفلت من مأزق بعدما أضاع بابلو فورنالس ومانويل لانتسيني وميخائيل أنطونيو العديد من الفرص، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

واستحوذ ليفربول على الكرة لفترات أطول وأتيحت له أيضا العديد من الفرص لكنه تنفس الصعداء مع صفارة النهاية.

ولدى ليفربول 63 نقطة من 27 مباراة بينما يملك سيتي، الذي يستضيف مانشستر يونايتد غدا الأحد، 66 نقطة بعد 27 مباراة أيضا. ويحتل وست هام المركز الخامس في سلم البريميرليغ، حتى يوم الأحد على الأقل، لكن آماله في إنهاء الموسم بالمركز الرابع تبددت تدريجيا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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