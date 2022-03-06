شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء الفنان إياد داود بمسجد الحامدية الشاذلية الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم أسرة الفنان والإعلامى الراحل اياد داود، عزاءه بعد غد الإثنين، عقب صلاة المغرب من مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وتوفى الفنان والإعلامي إياد داود عن عمر يناهز 39 عاما، بعد تعرضه لأزمة صحية، وقررت أسرة الراحل تشييع الجنازة غدا عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

إياد داود من مواليد 1983، شقيق الكاتب خالد داود، تخرج في الجامعة الأمريكية، ودرس التمثيل المسرحي، وقدم في بداية مسيرته المهنية برنامج "شبابيك" مع الإعلامي الراحل عمرو سمير.

قدم "إياد" خلال مسيرته الفنية عددا من الأعمال المسرحية وصلت لـ15 عملا مسرحيا، كما شارك في عدة أعمال تليفزيونية أبرزها: "الداعية" و"الثمن" و"فض اشتباك".

كان آخر أعماله التليفزيونية مسلسل "شديد الخطورة"، والذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية، من بطولة أحمد العوضي.