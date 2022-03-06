شكرا لقرائتكم خبر عن داليا البحيرى: قلت إفيهات على المسرح والناس ماضحكتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض برنامج أحلى كلام، المذاع على قناة الحياة، والذى يقدمه الفنان أحمد فهمى، اليوم السبت، الجزء الثانى من الحوار مع النجم هاني رمزي والنجمة داليا البحيرى.

وتحدث الثنائى عن كواليس العمل بينهما، سواء فى السينما أو المسرح، خاصة فيلم "محامى خلع" الذى سجل أولى تجارب داليا البحيرى فى التمثيل، وكذلك تعاونهما فى مسرحية "أبو العربى".

وأجابت داليا البحيرى خلال الحلقة، على سؤال مقدم البرنامج أحمد فهمى: "هلى قلتِ إفيهات على المسرح والناس مضحكتش" لترد: حصلت معايا كتير لكن واحدة واحدة ابتديت أفهم إيه اللى بيضحك الناس وأعمله".

وعن هانى رمزى الذى تعاونت معه فى فيلم "محامى خلع" قالت: "هانى من بيت أصول، ودايما بيشجعنى، وهو دايما جميل مع زملائه، وبعد الفيلم بقينا أصحاب، واتعرفت على عيلته كلها".

وأضافت أن أصعب مشاهد الفيلم، هو مشهد نزولى النهر والتفاف أهل القرية حولى، بالإضافة إلى مشهد كنت أقود فيه السيارة وعامت منى وخبطت فى حيطة".