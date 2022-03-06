فن ومشاهير

داليا البحيرى: قلت إفيهات على المسرح والناس ماضحكتش

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

شكرا لقرائتكم خبر عن داليا البحيرى: قلت إفيهات على المسرح والناس ماضحكتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض برنامج أحلى كلام، المذاع على قناة الحياة، والذى يقدمه الفنان أحمد فهمى، اليوم السبت، الجزء الثانى من الحوار مع النجم هاني رمزي والنجمة داليا البحيرى.

وتحدث الثنائى عن كواليس العمل بينهما، سواء فى السينما أو المسرح، خاصة فيلم "محامى خلع" الذى سجل أولى تجارب داليا البحيرى فى التمثيل، وكذلك تعاونهما فى مسرحية "أبو العربى".

وأجابت داليا البحيرى خلال الحلقة، على سؤال مقدم البرنامج أحمد فهمى: "هلى قلتِ إفيهات على المسرح والناس مضحكتش" لترد: حصلت معايا كتير لكن واحدة واحدة ابتديت أفهم إيه اللى بيضحك الناس وأعمله".

وعن هانى رمزى الذى تعاونت معه فى فيلم "محامى خلع" قالت: "هانى من بيت أصول، ودايما بيشجعنى، وهو دايما جميل مع زملائه، وبعد الفيلم بقينا أصحاب، واتعرفت على عيلته كلها".

وأضافت أن أصعب مشاهد الفيلم، هو مشهد نزولى النهر والتفاف أهل القرية حولى، بالإضافة إلى مشهد كنت أقود فيه السيارة وعامت منى وخبطت فى حيطة".

274808639_482799200170433_952177506213417680_n

 

 

274985226_482799556837064_7826590220137284091_n

 

 

274869766_482799483503738_1780478594374215887_n

 

 

274949002_482799346837085_8783059924315897450_n

 

 

274993975_482799326837087_4562759793424249181_n

 

274940753_482799253503761_5194859289079483371_n

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا