بعد عامين من الإغلاق.. “تويتر” تفتح أبوابها مجددًا للموظفين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن باراغ أغراوال رئيس تويتر عن إعادة فتح مكاتب شبكة التواصل الاجتماعي في 15 مارس لاستقبال الموظفين، بعد عامين على إغلاقها منذ بداية “الجائحة”، محذراً من أنّ نسق العمل الهجين يطرح “تحديات كثيرة”.

وقال أغراوال في رسالة داخلية نُشرت عبر صفحته إنّ “ثقافة عملنا تتطلب نشاطاً وتفاعلاً”، “والعمل داخل مكاتب والاجتماعات بين الموظفين، حيث إن الأحداث تضفي مزيداً من الحياة على هذه الثقافة (…) أنا متحمّس”.

وأضاف “تعملون في المكان الذي تشعرون فيه أنّكم أكثر إنتاجيةً وإبداعاً”.