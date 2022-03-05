حسين فهمي يشعل السوشيال ميديا بوصلة رقص على أنغام المزمار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أشعل الفنان حسين فهمي اليوم الأول من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والذي انطلق مساء أمس (الجمعة) وذلك بعدما قدم فقرة من الرقص على أنغام المزمار والطبل البلدي على إحدى المراكب النيلية المختصة بنقل الفنانين وجميع الحضور لحفل افتتاح المهرجان.

وأعرب حسين فهمي في تصريحات صحافية، عن سعادته بتكريمه في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، قائلاً: “اتصل بي صديقي الفنان محمود حميدة رئيس شرف المهرجان وأبلغني باختيار إدارة المهرجان لتكريمي، وسعدت جداً بالتكريم لأنني أحب الأقصر والتاريخ المصري القديم، واختيار مدينة الأقصر لإقامة مهرجان سينمائي اختيار ممتاز جداً نظراً لموقعها الرائع المناسب لإقامة أي مهرجان سينمائي بشكل عام، وأفريقي بشكل خاص.

وأضاف: “اهتمام المهرجان بالسينما الأفريقية مهم جداً على مستويات متعددة منها بكل تأكيد المستوى السياسي والسياحي والاقتصادي، كما أن موعد إقامة المهرجان مناسب حسب خريطة المهرجانات العالمية، ومهرجان الأقصر لديه مقومات كثيرة جداً تجعله من أهم المهرجانات في الاهتمام بسينما تحمل الكثير من السحر والجاذبية”.

وأشار فهمي، إلى أنه يتابع مهرجان الأقصر منذ نشأته بشكل جيد، وسعيد بتطوره مع مرور السنوات وأن يأخذ قيمة ومكانة كبيرة بين المهرجانات المتخصصة في السينما الأفريقية التي تتميز بأنها نابعة من المجتمعات الخاصة بها، ولا يوجد أي شبه بينها وبين أي سينما أخرى، وتأتي أهمية السينما في عدم وجود شبيه لها، مثلها مثل السينما اليابانية والكورية والصينية، فاللغة غير مفهومة لكن هناك انفعال وتأثر بالشخصيات، فالسينما الأفريقية لها شخصيتها المتميزة جداً ولها مخرجون مهمون أثبتوا وجودهم في العالم”.

ويقام مهرجان “الأقصر للسينما الأفريقية” في الفترة من 4 إلى 10 آذار (مارس) الجاري، واختار مجلس إدارته دولة أوغندا لتكون ضيف شرف الدورة 11، والمهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية.