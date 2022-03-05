حمادة هلال خسر إعلانًا عالميًا بسبب الدين.. لقب المطرب المتدين لا يزعجه!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حل الفنان حمادة هلال، ضيفاً على برنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسماء إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، وذلك في الجزء الثاني من الحوار، حيث رد على سؤال مقدمة البرنامج: هناك بعض الناس تصفك بالمطرب المتدين، فهل يزعجك هذا الأمر؟، قائلاً: “ممكن تكون في فرص متجيليش بسبب كده، وفيه موقف حصل إن كان المفروض أعمل حملة إعلانية لشركة عالمية، واللي اتأكدت منه أن التعاقد ماتمش بسبب نجاح أغنية محمد نبينا، لكن مش منزعج”.

كما تحدث عن شخصيته في مسلسل المداح، موضحًا أنه لا يريد من الجمهور أن يربطوا أحداث حياتهم بالحسد والذهاب للدجالين، ولكن في الوقت ذاته هناك من يختاره الله لمعالجة الناس، ولكنه لا يمكن أن يذهب لأي شخص يدّعي أنه معالج في الواقع، كما أشار إلى أنه لا يريد من الجمهور أن ينسى دور الطب في حياتنا.

وطلب حمادة هلال، من جمهوره الدعاء لزوجته الدكتورة أسما سميح، موضحاً أن زوجته تعاني من بعض المشاكل الصحية، منذ تعرضها لحادث سيارة وخضوعها لعملية جراحية قائلًا: “ياريت الناس اللي بتتفرج علينا تدعيلها دخلت في شوية تعب كده وعملية، ربنا يحفظها ويعديها على خير”.

وكان حمادة هلال، قد كشف في أيلول (سبتمبر) الماضي عن تعرض زوجته وأولادهما لحادث سير، حيث كتب مسؤول حسابه الشخصي بموقع “إنستغرام”: “قدر الله وما شاء فعل.. دعواتكم بالشفاء العاجل لزوجة النجم حمادة هلال الدكتورة أسما سميح، بعد إصابتها في حادث سيارة هي وأولادها”.