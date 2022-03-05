محمد صلاح يكشف عن موقف صعب تعرض له.. “نام خلف باب نادي المقاولون”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حل لاعب كرة القدم العالمي محمد صلاح ضيفاً في الجزء الثاني من حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها “صاحبة السعادة” الذي تقدمه على قناة dmc، حيث كشف عن أكثر المواقف صعوبة التي تعرض لها خلال تواجده في نادي المقاولون قبل احترافه.

قال صلاح: “أحد أصدقائي دون ذكر اسمه عرض عليّ السفر للقاهرة لمدة أسبوع، وسنقيم عند خاله في العاشر من رمضان، فأخبرت والدي ووافق وأعطاني 60 جنيهاً للأسبوع، وسألني إن كنت أحتاج لأموال أخرى، فرفضت وكذلك والدتي أيضاً”.

وتابع: “سافرنا إلى هناك، ولكن خاله لم يكن موجوداً، فأخبرني أن لديه صديقاً آخر في القاهرة ولكنه مقيم في القبور، فرفضت تماماً، وبتنا الليلة خلف باب نادي المقاولون، ووضعت حذائي أسفل رأسي، وصحيت من النوم في السادسة صباحاً وكان التمرين في التاسعة.

وأضاف: واليوم الثاني بتنا في الملعب، كنت خائفاً أن يعلم أحد بوجودنا لأن العامل الذي سمح لنا بذلك سيضر، وهذا كان أكبر مخاوفي”.

واستكمل: “كان والدي عرض عليَّ أموالاً أكثر ولكني كنت مكسوف من طلب زيادة، وكنت مكسوف أرجع له”.