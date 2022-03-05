نجاح مليوني جديد للنجمة كارول سماحة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل أغنية النجمة اللبنانية كارول سماحة الجديدة “فوضى” رحلة النجاح والتقدم بعد تحقيقها أكثر من 5 ملايين مشاهدة على قناة كارول في موقع يوتيوب.

وتتصدّر الأغنية منذ صدورها قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا على “يوتيوب” في مصر ولبنان والإمارات والسعودية، وعدد من البلدان العربية والأوروبية.

أغنية “فوضى” باللهجة اللبنانية، من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع ألكسندر ميسكيان، أما الكليب فحمل توقيع المخرج باسل ناصر.

وأطلّت كارول سماحة من فيديو كليب “فوضى” بكادرات مختلفة عن المعتاد، فتناسب العمل مع موضوع الأغنية الذي جاء مختلفًا أيضًا عن المواضيع التي تدور عادةً حولها الأغنيات.