بهاء سلطان بأوّل حفل له منذ سنوات.. جمهور جامعة مصر استقبله بحفاوة كبيرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا الفنان المصري بهاء سلطان أوّل حفل غنائي له منذ عدّة سنوات على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مقدماً باقة رائعة ومميزة من أغنياته، نجح بها في خطف قلوب الحضور مسجلاً حفلاً إستثنائياً

واستطاع بهاء سلطان أن يخطف عقل وحماس الحضور بمجموعة من أغانيه بدأها بأغنية “تعالي جوة قلبي”، تبعها بأغنيته التي حققت إنتشاراً واسعاً “تعالى أدلعك”، وسط حماس وحفاوة بالغة من حضور الحفل، بجانب مجموعة من أجمل اغانيه مثل: “قوم أقف – قلبك يا حول الله – احلف – أنا مش معاهم أما معاكي – يا ترى يا حبيبي – أنا زعلتك في حاجة – ياما قالي – الواد قلبه بيوجعه – مالك”.

ولم يهدأ الحضور ولم يقل حماسهم على مدار 3 ساعات متواصلة أبدع فيها بهاء سلطان وسجل حضوراً مميزاً، في حين حرص على تقديم التحية والشكر للجمهور.

وأنهى بهاء سلطان منذ فترة قريبة خلافاً دام سنوات مع المنتج نصر محروس ووصل إلى ساحات المحاكم، منع الأول من الغناء لفترة طويلة ومنعه عن جمهوره، واصبح بهاء سلطان قادراً على تقديم ألبومات غنائية والتعاقد مع الشركات الإنتاجية بدون مشاكل.