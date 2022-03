جونغكوك يحصل على “جائزة الرئيس”.. إنجاز جديد لأصغر عضو بفرقة BTS

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أضاف العضو الأصغر في فرقة الغناء الكورية BTS، “جونغكوك” البالغ من العمر 24 عاماً إنجازاً آخر إلى قائمة إنجازاته، حيث تخرج من الجامعة الإلكترونية العالمية بأعلى مرتبة شرف، وهي “جائزة الرئيس”.

وكان “جونغكوك” طالباً في قسم البث والترفيه بالجامعة. ويشتهر عضو في فرقة BTS، بكونه موهوباً رائعاً ومتعدد المهارات وهو جيد في كل شيء.

وبينما لم يتمكن نجم الـK- POP من حضور حفل التخرج لكنه أرسل مقطع فيديو يقبل فيه الجائزة الرئاسية، قال فيه: “مرحبًا، أنا “جونغكوك” من BTS. اليوم تخرجت من جامعة سايبر العالمية، قسم البث والترفيه. يقول الناس أن التخرج هو نهاية وبداية، وهذا ما يجعلني متحمساً وعاطفياً في نفس الوقت. أود أن أشكر الرئيس والأساتذة وهيئة التدريس وغيرهم كثيرين. أود أن أهنئ زملائي الذين تخرجوا معي.”

وفي حديثه عن الفوز بجائزة الرئيس، قال صاحب أغانية Still With You: “شكرًا جزيلاً لكم على هذه الجائزة القيمة. سأبذل قصارى جهدي دائماً لأكون مثالاً جيداً للصغار. أشعر أن التعلم دائماً شيء ممتع ومدهش ومثير. آمل ألا يفوتنا جميعاً هذه اللحظة، بينما نمضي قدماً نحو هدفنا. سأستمر في بذل قصارى جهدي لأظهر لكم موسيقى وعروضاً أفضل. شكرا لكم.”

كان قد تخرج سابقاُ V “كيم تايونغ” و”جيمين” زميلي “جونغكوك” من الفرقة من الجامعة الإلكترونية العالمية في أغسطس 2020 بدرجة البكالوريوس في الترفيه والإعلام، كما تم منحهما جائزة رئيس الجامعة في حفل التخرج.