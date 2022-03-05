شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان إياد داود عن عمر 39 عاما وتشييع جنازته غدا من مسجد مصطفى محمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى منذ قليل، الفنان والإعلامي اياد داود عمر عمر يناهز 39 عاما، بعد تعرضه لأزمة صحية، وقررت أسرة الراحل تشييع الجنازة غدا عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

إياد داود من مواليد 1983، شقيق الكاتب خالد داود، تخرج في الجامعة الأمريكية، ودرس التمثيل المسرحي، وقدم في بداية مسيرته المهنية برنامج "شبابيك" مع الإعلامي الراحل عمرو سمير.

قدم "إياد" خلال مسيرته الفنية عددا من الأعمال المسرحية وصلت لـ15 عملا مسرحيا، كما شارك في عدة أعمال تليفزيونية أبرزها: "الداعية" و"الثمن" و"فض اشتباك".

كان آخر أعماله التليفزيونية مسلسل "شديد الخطورة" والذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية، من بطولة أحمد العوضي.