شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى: سمير غانم أسطورة الضحك وملك الارتجال على المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض برنامج أحلى كلام، المذاع على قناة الحياة، والذى يقدمه الفنان أحمد فهمى، اليوم السبت، الجزء الثانى من الحوار مع النجم هاني رمزي والنجمة داليا البحيرى.

وتحدث الثنائى عن كواليس العمل بينهما سواء فى السينما أو المسرح، خاصة فيلم "محامى خلع" الذى سجل أولى تجارب داليا البحيرى فى التمثيل، وكذلك تعاونهما فى مسرحية "أبو العربى".

وقال هانى رمزى، خلال البرنامج، إنه يعتبر الفنان الراحل سمير غانم أسطورة فى عالم الكوميديا وملك الارتجال على المسرح، الله يرحمه كان حاجة عظيمة قوى.

وعن كواليس لقائه الأولى بـ داليا البحيرى خلال التحضير لفيلم "محامى خلع"، صرح هانى رمزى: "أول ما شفتها أثناء محامى خلع، قلت: هي دي، رحبت بها جدا، وقالت لى: "كنت بتمنى أشتغل معاك وحققت ده".