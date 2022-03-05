شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة: 20 ألف مشاهد ضيوف مهرجان دندرة والإقبال على فعالياته أعادت تشكيل الوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، حفل ختام فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقي والغناء والذى احياه النجم السورى طارق العربى طرقان وأبنائه بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وأقيم المهرجان تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وخلال الحفل أكدت عبد الدايم ان المهرجان حضره 20 ألف مشاهد فى ثلاثة ايام، مشيرة أن الفعاليات أثبتت قدرة الفنون الجادة على جذب الجمهور واعادة تشكيل الوعى والارتقاء بالوجدان، وأشارت إلى أهمية خروج العملية الابداعية إلى أماكن مفتوحة مما يساهم فى وصول المنتج الفنى والثقافى إلى أبناء الوطن، وأثنت على تضافر جهود مؤسسات الدولة لإنجاح المهرجان وخروجه بالشكل اللائق، مؤكدة استمرار التعاون لإقامة المزيد من الفعاليات والانشطة بالمواقع السياحية والتريخية تعظيما لفكرة السياحة الثقافية والفنية.

وكان حفل الختام قد تضمن مجموعة من المؤلفات الخاصة بتترات أعمال الرسوم المتحركة الشهيرة والتى شكلت وجدان اجيال وتفاعل معها الحضور بحماسة خاصة الشباب من ابناء قنا مستعيدين ذكريات الطفولة كان منها سيمبا، مدينة النخيل ، سلاحف النينجا، سابق ولاحق، بات مان، ريمى، صقور الأرض، هزيم الرعد ، كونان ، باص المدرسة وغيرها

يذكر ان مهرجان دندرة الثانى للموسيقى والغناء أقيم بالتعاون بين كل من وزارتى الثقافة والسياحة والآثار ومحافظة قنا ونظمته دار الأوبرا المصرية وضم 3 حفلات احياها على التوالى كل من أمير الغناء العربى هانى شاكر، ريهام عبد الحكيم ونجما الأوبرا ياسر سليمان وإيمان عبد الغنى، طارق العربى طرقان وابناءه .