شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العربى طرقان وأبناؤه يختتمون مهرجان دندرة بأجمل أغانى الأطفال .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفنان طارق العربى طرقان وأبنائه بقيادة المايسترو تامر فيظي فعاليات حفل مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الذي أقيم في محافظة قنا، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وأشرف الداودي محافظ قنا ومجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، حيث قدموا عددًا من أغاني الكارتون والأطفال الذي تفاعل معها جمهور الصعيد منها أغنية سيمبا ومدينة النخيل وسلاحف النينچا وباتمان وأنتي الامان وريمي وعالم الخيال وكابتن ماجد والمحقق كونان وعهد الأصدقاء وسابق ولاحق.

وقال طارق إنه مبسوط بالغناء لأول مرة في حفلة بقنا، مشيرًا أنه يوجه الشكر لكل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ورئيس دار الأوبرا مجدي صابر ووزير الآثار والسياحة خالد العناني ومحافظ قنا أشرف الداودي.

وأحيت المطربة ريهام عبدالحكيم حفلاً غنائيًا في مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الذي يقام في قنا، وقدمت من خلاله عدد من اغاني الزمن الجميل منها انت عمري وغنيلي شوية شوية لكوكب الشرق ام كلثوم وكل ما اقول التوبة للعندليب عبدالحليم حافظ وزي العسل لصباح، كما قدمت أغنيتها "فيها حاجة حلوة".

وقدمت قبل فقرة ريهام عبدالحكيم المطربة إيمان عبد الغني حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الذي يقام في قنا في دورته الثانية، وغنت لمطربي الزمن الجميل، منها بيقولولي توبي لصباح وعيون القلب لنجاة وتمر حنة وبيت العز لفايزة أحمد.

وأطرب أول أمس النجم هاني شاكر جمهور قنا بأجمل أغانيه في الحفل الذي أحياه ضمن فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء في دورته الثانية، وقدم عددا كبيرا من أغانيه، منها امرك وعلى الضحكاية وياريتني ونسيانك صعب اكيد ولسة بتسألي ، كما غني للعندليب أغنية جانا الهوا، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

وشهد حفل الافتتاح مشاركة فرقة قنا للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة .

وقالت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إن رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للأحداث الثقافية والفنية يعكس اهتمام وإيمان الدولة بأهمية دور القوة الناعمة فى النهوض بالمجتمع وإعادة تشكيل الوعى والارتقاء بالوجدان، مؤكدا ضرورة استثمار الأحداث الثقافية والفنية فى الترويج للحضارة المصرية بكل مفرداتها.