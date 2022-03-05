شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "فاتن أمل حربى": يا سيدات مصر.. المسلسل ده عشانكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المخرج ماندو العدل البوستر الأول لمسلسل "فاتن أمل حربى" الذى تقوم ببطولته الفنانة نيللى كريم، وتخوض به المارثون الرمضانى المقبل، وذلك عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وتظهر نيللى كريم فى البوستر بظهرها، وهى تحمل طفلة صغيرة وتمسك بأخرى بيدها وتصعد على سلم المحكمة، وعلق على البوستر، قائلا: "فى رمضان إن شاء الله، يا سيدات مصر.. المسلسل ده عشانكم، أتمنى يعجبكم.. يا كريم يارب".

مسلسل "فاتن أمل حربى" أحداثه تدور حول "فاتن" الموظفة البسيطة التى تعمل موظفة فى الشهر العقارى، وهى متزوجة ولديها أسرة صغيرة تتكوّن من زوج وطفلين وتعيش مع حماتها فى منزل واحد، ودائمة الخلاف معها ما يجعلها تطلب الانفصال، وأمام سلبية زوجها وسطوة والدته تفكر فى طريقة أخرى للانتقام من زوجها.

وينتمى المسلسل لنوعية الدراما الاجتماعية، ويناقش العديد من القضايا، منها الزواج العرفى والزواج الرسمي، وغيرهما من القضايا التى تهم المرأة، حيث تجسد دور أم مطلقة تدخل فى صراعات مع حماتها على حضانة ابنتيها، عندما ترغب بالزواج مرة أخرى.

مسلسل "فاتن أمل حربى" وبطولة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد الشرنوىى، محمد ثروت، جيلان علاء وفادية عبد الغنى وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف إبراهيم عيسى فى أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، وإخراج ماندو العدل الذى يعود للعمل مع نيللى كريم مرة أخرى بعد نجاحهما فى "لأعلى سعر" الذى عرض عام 2018.

وعرض لنيللى كريم مؤخرًا مسلسل "الجسر" من 6 حلقات، على احدى المنصات الرقمية، وتقاسمت بطولته إلى جانب عمرو سعد، وشارك فى البطولة محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، خالد كمال، فيدرا،سارة الشامي، ومها نصار، وهو تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج بيتر ميمي، وينتمى العمل لدراما الغموض والتشويق والخيال.