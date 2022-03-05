بالصور| افتتاح معرض للمراكب التراثية على هامش فعاليات الأقصر للسينما الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أقام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية معرضا للمراكب التراثية للفنان سعيد الباجوري، وتنوعت أعمال المعرض ما بين الطراز المصري القديم خاصة مراكب الشمس والمركب الخاص بالملك زوسر وكذلك المراكب من الطراز الأفريقي والتي نفذها سعيد خصيصا لهذه الدورة من المهرجان.

كما احتوى المعرض على المراكب الشراعية التراثية الخليجية ومراكب نقل الركاب والبضائع وحتى مراكب القراصنة التقليدية، كما عرض الباجوري بعض المراكب من وحي التراث ليقدمها بمنظوره الخاص، ما بين المراكب ذات الأشرعة الكثيرة أو العكس مستخدما خامات مختلفة اهمها الخشب والأحبال والأقمشة المختلفة.

‏يقول الفنان سعيد الباجوري إنه سعيد بمشاركته في فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقيه من خلال معرض فني وورشة عمل لتعليم تنفيذ المراكب التراثية والتي تقام يوميا بمكتبة مصر العامة، مشيرا ان هذه ليست المرة الأولى لمشاركته بل انه شارك في دورات عدة منذ ٢٠١٥ وحتى الآن، مضيفا انه في كل دورة يسعى لاكتشاف ما يميل اليه الأطفال والشباب لتعلمه، لامسا استعدادهم وشغفهم بتعلم صياغات مختلفة لتنفيذ المراكب.