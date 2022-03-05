وفاة الفنان إياد داود عن عمر يناهز 39 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا اليوم، الفنان الشاب إياد داود، عن عمر يناهز 39 عاما

وكشف مصدر مقرب من عائلة "إياد" لمصراوي، أن "إياد" تعرض لأزمة صحية منذ فترة ونقل على إثرها المستشفى، ووافته المنية منذ قليل.

إياد داوود من مواليد 1983، وهو شقيق الكاتب خالد داود، تخرج في الجامعة الأمريكية، ودرس التمثيل المسرحي، وقدم في بداية مسيرته المهنية برنامج "شبابيك" مع الإعلامي الراحل عمرو سمير، على شاشة دريم.

قدم "إياد" خلال مسيرته الفنية عددا من الأعمال المسرحية وصلت لـ 15 عمل مسرحي، كما شارك في عدة أعمال تليفزيونية أبرزها: "الداعية"، و"الثمن"، و"فض اشتباك".

كان آخر أعماله التليفزيونية مسلسل "شديد الخطورة" والذي عرض على منصة شاهد العام الماضي، بطولة أحمد العوضي.